В Иране обвинили Израиль в игнорировании резолюции Совбеза ООН
Израиль игнорирует призывы Совета Безопасности (СБ) ООН к прекращению огня и "совершает все более жестокие преступления". Об этом заявила заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади, говоря об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске.
"Теперь совершенно ясно, что продолжающиеся дестабилизирующие и безответственные действия и зверства Израиля против стран нашего региона представляют собой реальную угрозу региональному и международному миру и безопасности. Этот режим последовательно демонстрирует пренебрежение международным правом, Уставом ООН, а также гуманитарными принципами и принципами прав человека", - сказал она."Несмотря на неоднократные призывы членов Совета, Израиль продолжает свои зверские действия и геноцид в отношении беззащитного народа Газы. И, несмотря на международное давление и резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие к прекращению огня, Израиль игнорирует эти резолюции и скорее сосредоточивает свое внимание на совершении более жестоких преступлений", - отметила дипломат.