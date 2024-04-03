В Иране обвинили Израиль в игнорировании резолюции Совбеза ООН

Израиль игнорирует призывы Совета Безопасности (СБ) ООН к прекращению огня и "совершает все более жестокие преступления". Об этом заявила заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади, говоря об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

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