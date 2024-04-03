В НАТО нашли способ помочь Украине в случае избрания Трампа

НАТО из опасений избрания Дональда Трампа избирателями в США на пост главы американского государства может взять на себя управление контактной группой по помощи Киеву, возглавляемой Вашингтоном и координирующей поставки оружия на Украину. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg уведомило, что Североатлантический альянс раздумывает взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по помощи Украине, которая занимается координацией поставок оружия в помощь Украине примерно пятьюдесятью странами.

«Союзники считают эту перемену способом институционализировать возглавляемую США инициативу, что позволит другим странам НАТО иметь большее влияние на процесс в случае переизбрания Трампа», — рассказал европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, в беседе с Politico.

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Издание также отмечает, что таким образом дальнейшее финансирование Украины от западных стран будет защищено от любых перемен во власти в странах Европы и США.

Неназванный чиновник в США также упомянул, что переговоры о переменах в управлении контактной группой «проходят на очень высоких уровнях», они намерены формализовать помощь Киеву от НАТО и ЕС.