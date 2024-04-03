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В НАТО нашли способ помочь Украине в случае избрания Трампа

НАТО из опасений избрания Дональда Трампа избирателями в США на пост главы американского государства может взять на себя управление контактной группой по помощи Киеву, возглавляемой Вашингтоном и координирующей поставки оружия на Украину. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

В НАТО нашли способ помочь Украине в случае избрания Трампа
© РИА Новости

Ранее агентство Bloomberg уведомило, что Североатлантический альянс раздумывает взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по помощи Украине, которая занимается координацией поставок оружия в помощь Украине примерно пятьюдесятью странами.

«Союзники считают эту перемену способом институционализировать возглавляемую США инициативу, что позволит другим странам НАТО иметь большее влияние на процесс в случае переизбрания Трампа», — рассказал европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, в беседе с Politico.

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Издание также отмечает, что таким образом дальнейшее финансирование Украины от западных стран будет защищено от любых перемен во власти в странах Европы и США.

Неназванный чиновник в США также упомянул, что переговоры о переменах в управлении контактной группой «проходят на очень высоких уровнях», они намерены формализовать помощь Киеву от НАТО и ЕС.

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