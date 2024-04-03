Сенат США поменял отношение к плану спикера Джонсона по Украине

Американские сенаторы, которые прежде скептически относились к инициативе спикера палаты представителей Майка Джонсона о возобновлении военной помощи Украине, теперь воспринимают ее с большим энтузиазмом, сообщает со ссылкой на собственные источники газета Hill.

Там уточнили, что конгрессмены изменили точку зрения, узнав о «тяжелой ситуации на фронте, где у украинской армии заканчиваются вооружения и боеприпасы».

«На мой взгляд, в какой бы форме предложение ни поступило, в какой бы форме ни была оказана помощь Украине, мы должны эту форму принять», — заявила сенатор Лафонза Батлер.

Ранее стало известно, что власти США могут снять наложенный американским лидером Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Издание Reuters со ссылкой на источники в Белом доме написало, что такое решение помогло бы добиться согласования пакета помощи для Украины в Конгрессе. Приостановка выдачи лицензий не повлияет на экспорт топлива в ближайшей перспективе, поэтому такой ход может оказаться приемлемым для американской администрации, пояснил собеседник агентства.

В декабре США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $175 млн. Американский госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что туда войдут, в частности, боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и РСЗО HIMARS, а также противорадарные ракеты HARM. Также указывалось, что Пентагон выделит Вооруженным силам Украины противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, инженерные боеприпасы и «средства защиты критической национальной инфраструктуры».