Украинский ДТЭК заявил о потере 80% генерирующих мощностей

Украинский энергохолдинг ДТЭК потерял 80% генерирующих мощностей в результате масштабных ударов ВС РФ по украинским теплоэлектростанциям. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В конце марта российские войска возобновили удары по энергетическим объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.

«Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке за последние два года.

В «Укргидроэнерго» заметили в свою очередь, что зафиксирован удар по Днепрогэс и плотине. Верхняя часть станции была полностью уничтожена. По мнению экспертов, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.