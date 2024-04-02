Блинкен заявил, что Киев не перейдет под контроль РФ

США уверены, что Россия не сможет взять под свой контроль Киев. Об этом в интервью телеканалу LCI заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Этого никогда не случится. Желание президента России Владимира Путина взять Киев и стереть с лица земли всю страну никогда не осуществится», — сказал он.

Блинкен отметил, что в начале СВО у Вашингтона существовали такие опасения, но благодаря поддержке Украины со стороны США, Франции и других стран они были развеяны. При этом, по его словам, позиция американского президента Джо Байдена в вопросе конфликта на Украине «никогда не менялась» и она заключалась в поддержке Киева и «избегании войны с Россией». В связи с этим госсекретарь подтвердил, что на Украине не будет «ни одного солдата США».

Блинкен высказался об отправке войск на Украину

Отвечая на вопрос об отношении Вашингтона к территориальным уступкам со стороны Киева, Блинкен сказал, что решение этого вопроса остается за Украиной, а США поддержит любой их выбор.

Напомним, что Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Он отмечал, что в планы РФ не входит оккупация страны, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации и денацификации.