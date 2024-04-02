Трамп обвинил Байдена в «кровавой бане»

Ситуация с нелегалами в США становится «кровавой баней», виноват в которой президент Джо Байден. Об этом заявил его предшественник Дональд Трамп, передает РИА Новости.

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«Я объявляю о кровавой бане на границе. Вот, что происходит — кровавая баня… Она разрушает нашу страну», — заявил бывший глава государства, выступая на митинге в Мичигане.

По его словам, из-за попустительства Байдена все штаты и города Соединенных Штатов стали приграничными, поскольку ситуация с нелегалами затронула всю страну.