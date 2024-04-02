Анализ поведения президента Украины Владимира Зеленского позволяет сделать предположение, что он злоупотребляет алкоголем, страдает от бессонницы и паранойи, заявил профайлер Денис Давыдов для NEWS.ru. По его словам, у украинского лидера также есть признаки употребления запрещенных веществ.

Анализ Зеленского — это как анализировать деменцию Байдена. Большой набор явных признаков в поведении, которые мы все видим, но профессионально перепроверить не можем. <...> Внешние признаки злоупотребления алкоголем и запрещенными веществами похожи, — отметил Давыдов.

Среди других возможных проблем Зеленского профайлер выделил признаки обезвоженности, эмоциональную неуравновешенность, проблемы с концентрацией и паранойю, вызванные вероятной бессонницей. Отдельно эксперт обратил внимание на предполагаемую агрессию по отношению к близким, так как реакция супругов друг на друга сильно изменилась.

По сравнению с прошлыми годами сильно видна разница эмоциональной реакции друг на друга, вернее, в ее отсутствии со стороны супруги, — указал Давыдов.

Даже если сослаться на плохое освещение при съемках, неудачный ракурс, недостаток сна и другие факторы, то для совпадения эти признаки очень часто повторяются, констатировал профайлер. Вывод об употреблении алкоголя, стимуляторов и запрещенных веществ напрашивается сам собой, заключил он.

Ранее журналист Дэнни Хайфон указал на неподобающее поведение президента Украины во время выступления в ООН. По его словам, Западу крайне сложно оправдывать поддержку Украины, когда Зеленский ведет себя как избалованный ребенок.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.