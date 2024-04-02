Депутат Таубер заявила, что дело против нее сфабриковали по заказу президента Молдавии

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что открытое против нее Антикоррупционной прокуратурой уголовное дело сфабриковано по указанию президента страны Майи Санду.

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"Антикоррупционная прокуратура сделала торжественное заявление о передаче моего уголовного дела по факту якобы вмешательства и препятствования правосудию в суд. Власть очень сильно хочет опять посадить меня в тюрьму. Это новое необоснованное обвинение в мой адрес, сфабрикованное по указанию Майи Санду", - написала Таубер в своем Telegram-канале.

По ее словам, власти хотят упрятать ее тюрьму на срок до четырех лет за участие в акции протеста у здания Апелляционной палаты в апреле 2023 года, где рассматривалось дело против лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора.

В марте депутаты от Партии действия и солидарности сняли депутатский иммунитет с Таубер по предложению временно исполняющего обязанности генерального прокурора республики Иона Мунтяну. Это решение подвергли критике молдавские юристы, которые обратили внимание на то, что срыв судебного заседания не может быть уголовно наказуемым преступлением. Они назвали действия властей давлением на оппозицию.