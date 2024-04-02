Глава Евросовета завил, что ЕС ожидают трудные времена

Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что ЕС ожидают нелегкие времена и поиск ответов на серьезные вызовы. Об этом он заявил журналистам в Вильнюсе, куда для обсуждения приоритетов нового политического цикла сообщества после выборов в Европарламент съехались первые лица Болгарии, Нидерландов, Швеции и Чехии.

"Нас ожидают невероятные трудности и вызовы, - признал он. - Необходимо сделать все возможное для усиления Евросоюза, обеспечения безопасности".

По его словам, ЕС должен безоговорочно подтвердить свою помощь Киеву.

"Украину мы будем поддерживать столько, сколько будет необходимо. Мобилизуем для этого все возможные финансовые, военные ресурсы, задействуем политическую помощь", - отметил Мишель.

Среди приоритетов нового политического цикла он также назвал укрепление экономики Европы.

"Единый рынок очень важен для нас. Его необходимо укреплять, больше инвестировать", - сказал глава Евросовета.

Не менее важным, по его мнению, является сохранение основы европейского проекта - принципов демократии.