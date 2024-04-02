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Си Цзиньпин пригрозил Байдену в вопросе Тайваня

Китай не будет закрывать глаза на поддержку независимости Тайваня, исходящую от третьих стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпин предупредил Байдена о красной линии в отношениях
© Lenta.ru

Глава КНР также назвал вопрос Тайваня «красной линией» в китайско-американских отношениях.

Си Цзиньпин также пригрозил, что КНР не будет бездействовать, если Соединенные Штаты будут добиваться «лишения Китая его законного права на развитие».

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Вечером 2 апреля Байден и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого состоялся откровенный и углубленный обмен мнениями относительно двухсторонних отношений.

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