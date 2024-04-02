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Глава МИД Франции назвал легитимными удары ВСУ по НПЗ в России

Глава МИД Франции Стефан Сежурне прокомментировал атаки Украины на нефтяные объекты, расположенные на территории России. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава МИД Франции назвал легитимными удары ВСУ по НПЗ в России
© Рамблер

Украинские беспилотники в марте атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы в Нижегородской, Самарской и Рязанской областях, а также в Краснодарском крае.

«Я буду достаточно прямым и ясным по теме украинских атак по российским НПЗ, тема остается практически без комментариев с нашей стороны: Украина действует в рамках легитимной обороны», — отметил Сежурне.

Ранее глава СБУ Василий Малюк признал причастность ведомства к атакам на нефтеперерабатывающие заводы на территории России.

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По его словам, служба на протяжении двух лет нанесла России удары «в самые болезненные точки».

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