Главы КНР и США Си Цзиньпин и Джо Байден провели телефонный разговор

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Об этом сообщает агентство Синьхуа. "Си и Байден провели телефонный разговор", - говорится в сообщении. До этого председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями деловых кругов США заявил, что характер отношений между Вашингтоном и Пекином влияет не только на благополучие народов двух государств, но и на будущее человечества в целом. По его словам, пока страны считают друг друга партнерами, уважают интересы и мирно сосуществуют, то двусторонние отношения будут улучшаться. Президент США Джо Байден также говорил, что США готовы конкурировать с Китаем, но не ищут конфликта с ним. По словам Байдена, в настоящий момент США находятся в выигрышном положении и способны одержать верх в экономическом соперничестве с любой другой страной в XXI веке.