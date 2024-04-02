Байден поговорил с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа». Lenta.ru

Отмечается, что они провели откровенный обмен мнениями по отношениям двух стран, а также обсудили вопросы, представляющие общий интерес. RT на русском

Кроме того, Байден выразил "обеспокоенность поддержкой КНР войны (специальной военной операции - прим. ТАСС) России на Украине", а также усилиями Пекина, направленными на то, чтобы "помочь России восстановить оборонно-промышленную базу". ТАСС