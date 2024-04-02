Блинкен утверждает, что Украина станет членом НАТО

Госсекретарь США Этони Блинкен заявил, что Украина вступит в НАТО, вопрос заключается в выработке ясной дорожной карты движения к этой цели. Газета.Ru

"Как союзники [по Североатлантическому альянсу] заявили [на саммите] в Вильнюсе [в июле 2023 года], Украина станет членом НАТО. Для нас вопрос заключается в том, чтобы выработать хорошую и ясную дорожную карту, чтобы достичь этой развязки", - сказал Блинкен, выступая на совместной с главой МИД Франции Стефаном Сежурне пресс-конференции по итогам их встречи в Париже. ТАСС

Ранее он заявлял, что Украина станет членом Североатлантического альянса в том случае, когда все страны-участники с этим согласятся. News.ru