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В ЕС ответили на слова Лукашенко о подготовке к войне

Евросоюз принимает определенные меры предосторожности с тем, чтобы лучше подготовиться к гипотетическим угрозам, рассказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он добавил, что организация не собирается ни на кого нападать, пишет РИА «Новости».

В ЕС ответили на слова Лукашенко о подготовке к войне
© globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что республика готовится к возможной войне. Вместе с тем, заметил он, Минск не желает воевать.

По данным агентства, журналисты попросили чиновника прокомментировать слова белорусского лидера.

«ЕС представляет угрозу только для тех, кто попирает права своих граждан, права человека, демократию и уважение международного права», — подчеркнул Стано.

По его словам, Евросоюз не является агрессивным, его следует бояться только тем, кто нарушает и не уважает международное право.

Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне

Вместе с тем, констатировал Стано, Брюссель в последние годы принимает меры предосторожности, вкладывается в укрепление безопасности.

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