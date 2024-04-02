В ЕС ответили на слова Лукашенко о подготовке к войне

Евросоюз принимает определенные меры предосторожности с тем, чтобы лучше подготовиться к гипотетическим угрозам, рассказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он добавил, что организация не собирается ни на кого нападать, пишет РИА «Новости».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что республика готовится к возможной войне. Вместе с тем, заметил он, Минск не желает воевать.

По данным агентства, журналисты попросили чиновника прокомментировать слова белорусского лидера.

«ЕС представляет угрозу только для тех, кто попирает права своих граждан, права человека, демократию и уважение международного права», — подчеркнул Стано.

По его словам, Евросоюз не является агрессивным, его следует бояться только тем, кто нарушает и не уважает международное право.

Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне

Вместе с тем, констатировал Стано, Брюссель в последние годы принимает меры предосторожности, вкладывается в укрепление безопасности.