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В Киеве признались в разжигании розни в России после теракта

Украинские спецслужбы проводили акции по разжиганию межнациональной розни среди мигрантов в России после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности (СНБО) Украины Андрей Коваленко в интервью The Times.

В Киеве признались в разжигании розни в России после теракта
© РИА Новости

Коваленко рассказал о действиях своего ведомства после теракта в «Крокусе» по созданию напряженности в российском обществе. Он рассказал, что в задачи его сотрудников входило как внедрение в чаты мигрантов, так и распространение антимигрантских настроений в российских соцсетях.

«Конечно, нам очень выгодно поддерживать там [в России] любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации», — признался украинский чиновник.

В частности, сотрудники центра при СНБО внедрялись в Telegram-чаты таджикских мигрантов с целью вызвать солидарность с подозреваемыми в теракте после публикации видео их задержания. Коваленко рассказал, что украинские подразделения информационных операций используют любые средства, включая создание межнациональной напряженности, для попыток дестабилизации.

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