Киргизия решила уточнить данные о задержании ее гражданина по делу о теракте

Киргизские власти уточняют данные о задержании в России гражданина страны, который может иметь отношение к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в МИД Киргизии, передает ТАСС.

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«Дипломатическим представительством Кыргызской Республики в Москве были направлены соответствующие запросы в следственные органы России для получения полной информации о ходе предварительного следствия по вышеуказанному уголовному делу», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что заказчики теракта хотели расколоть РФ, спровоцировав национальную рознь, ксенофобию и исламофобию. До этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил Путину, что обвиняемые в причастности к теракту в «Крокусе» дали подробные показания о заказчиках и обстоятельствах преступления.