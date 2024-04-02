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Нетаньяху об ударе ЦАХАЛ по сотрудникам World Central Kitchen: «Такое случается на войне»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы «непреднамеренно ударили по невинным людям» в результате «трагического инцидента» в секторе Газа. Об этом сообщает Haaretz.

Ранее гуманитарная организация World Central Kitchen сообщила, что семеро ее сотрудников были убиты в результате удара по сектору Газа. Организация по оказанию продовольственной помощи обвинила ЦАХАЛ в атаке и заявила, что немедленно приостанавливает свою работу в регионе.

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В организации сообщили, что среди жертв оказались один палестинец, человек с двойным гражданством США и Канады, а также граждане Австралии, Польши и Великобритании. Израиль пообещал провести независимое расследование.

2 апреля Нетаньяху подтвердил, что Израиль несет ответственность за удар.

«Такое случается на войне, и мы будем расследовать это до конца. Мы находимся в контакте с вовлеченными правительствами и сделаем все, чтобы это не повторилось», - заявил израильский премьер.
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