Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы «непреднамеренно ударили по невинным людям» в результате «трагического инцидента» в секторе Газа. Об этом сообщает Haaretz.

Ранее гуманитарная организация World Central Kitchen сообщила, что семеро ее сотрудников были убиты в результате удара по сектору Газа. Организация по оказанию продовольственной помощи обвинила ЦАХАЛ в атаке и заявила, что немедленно приостанавливает свою работу в регионе.

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В организации сообщили, что среди жертв оказались один палестинец, человек с двойным гражданством США и Канады, а также граждане Австралии, Польши и Великобритании. Израиль пообещал провести независимое расследование.

2 апреля Нетаньяху подтвердил, что Израиль несет ответственность за удар.