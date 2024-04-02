Нидерланды заявили о готовности разместить у себя механизм компенсации Украине

Нидерланды готовы при определенных условиях разместить у себя международный механизм по компенсации ущерба Украине в результате боевых действий. Об этом заявила и.о. министра безопасности и юстиции Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус, вступая на международной конференции "Восстановление справедливости для Украины".

Она напомнила, что в Гааге находятся Международный уголовный суд и международный центр по привлечению к ответственности за преступления агрессии на Украине, и отметила, что при определенных условиях Гаага может принять трибунал по Украине.

"В дополнение я рада объявить, что Нидерланды готовы принять у себя механизм по компенсации ущерба, [нанесенного Украине в результате боевых действий], также при определенных условиях", - сказала Йешильгез-Зегериус.

В рамках оказания помощи Украине Нидерланды также направляют туда своих специалистов.

"Наши полицейские и другие эксперты работают на Украине", - отметила и.о. министра.

Кроме того, Нидерланды совместно с Бельгией и Чехией уже направили четыре следственные группы на Украину под эгидой МУС для сбора доказательств международных преступлений.