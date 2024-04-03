WP: США утверждают, что за две недели сообщили России об угрозе теракта в «Крокусе»

США за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» предупредили власти России, что концертный зал может стать потенциальной целью атаки.

Такое утверждение опубликовала газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

«Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщили российским чиновникам, что «Крокус Сити Холл», популярный концертный зал, является потенциальной целью», — говорится в публикации.

Ущерб, нанесенный "Крокус Сити Холлу", может превысить 11 миллиардов рублей

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что ФСБ получила слишком общую информацию о подготовке теракта в Москве.

Также директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников высказался об информации о подготовке теракта, поступившей от США. По его словам, эти данные носили общий характер.