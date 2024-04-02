В Нидерландах расследуют связи европейских политиков с Россией

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) начала расследовать информацию о возможном финансировании Россией европейских политиков. Об этом сообщает NU.nl со ссылкой на главу нидерландского МВД Уго де Йонге.

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Ранее власти Чехии объявили о существовании схем распространения пропаганды в Европе и подкупа европейских политиков, в первую очередь из правопопулистских партий.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чешской службе безопасности и информации (BIS) удалось раскрыть сеть влияния, финансируемую из России. По его словам, целью этой сети являются попытки изменить политику стран ЕС.

Чешские СМИ утверждают, что деньги от этой сети получали политики из Германии, Бельгии, Франции, Венгрии, Нидерландов и Польши.

По словам де Йонге, AIVD тесно сотрудничает с другими службами в рамках расследования. Министр заявил, что в случае необходимости AIVD будет обмениваться дополнительной информацией с чешскими коллегами.

Также глава МВД уточнил, что власти Нидерландов связались с чешскими властями на прошлой неделе, чтобы узнать, планируют ли те обнародовать дополнительную информацию. В Праге заявили, что пока таких намерений нет.

Реагировать на конкретные имена, циркулирующие в чешских СМИ, «противоречит задаче» AIVD, подчеркнул де Йонге.

По его словам, если информации из Чехии подтвердится, это будет соответствовать «все более мрачной геополитической картине».