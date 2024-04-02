Скончался последний выживший после затопления линкора «Аризона» в Перл-Харборе

В США умер последний выживший после затопления линкора «Аризона» во время нападения японцев на Перл-Харбор в 1941 году. Как сообщает CBS News, Лу Контер скончался в возрасте 102 лет.

На момент нападения Японии на США Контеру было 20 лет. Он застал налет, когда находился на палубе корабля и участвовал в поднятии флага с другими моряками. После нескольких попаданий «Аризона» начала тонуть, и он вместе с другими выжившими помогал эвакуировать раненых. Корабль они покинули лишь после того, как убедились, что живых на судне не осталось.

Всего на «Аризоне» находились 1177 членов экипажа. Выжили лишь 335 офицеров и матросов. В общей сложности жертвами налета стали 2403 американца.

После атаки на Перл-Харбор Контер продолжил служить в армии пилотом, участвовал в трех различных конфликтах и совершил 200 боевых вылетов. В отставку он ушел в 1967 году, после чего регулярно участвовал в различных передачах и посещал памятные события на Гавайях.

Ветеран скончался рано утром 1 апреля в своем доме в Северной Калифорнии в Грасс-Вэлли, о чем заявила его дочь. В последние годы он находился под присмотром сиделки.