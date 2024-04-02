СМИ: Миддлтон шантажировали угрозами опубликовать данные о ее раке

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон шантажировали, угрожая опубликовать данные о ее онкологическом заболевании. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации газеты, в распоряжении неизвестных оказались медицинские документы принцессы. Злоумышленники обратились в Кенсингтонский дворец с угрозами публикации этих данных. Вероятно, Миддлтон решила публично заявить о своем заболевании, чтобы опередить злоумышленников.

Кто стоял за попыткой шантажа — неизвестно. Источники издания не исключают, что это кто-то из сотрудников «Лондонской клиники» — трое ее работников находятся под следствием. Кроме того, злоумышленника могло нанять третье лицо.

Напомним, что в январе Миддлтон перенесла сложную операцию на брюшной полости, после чего ее участие во всех официальных мероприятиях отменили. 26 марта принцесса рассказала о своем онкологическом заболевании — рак обнаружили по результатам анализов после хирургического вмешательства. Сейчас она находится на «ранней стадии» лечения.