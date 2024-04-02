Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свой запрет правительству и чиновникам жаловаться на санкции необходимостью работать в любых условиях. Его слова приводит Белта.

Свою позицию по поводу жалоб глава государства озвучил во время рабочей поездки в Гродно.

«Я исходил из простой логики (сегодня могу сказать): если начальнику, чиновнику, директору предприятия дать возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, он этим воспользуется. Поэтому я сразу сказал: «Санкций нет. Забудьте, для вас санкций нет»», - рассказал Александр Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, для жителей страны не имеет значения, есть санкции или нет, они хотят жить и иметь работу.

«Время выбрало начальниками нас, и мы должны сделать все, чтобы наши люди жили, работали и могли содержать семью», - констатировал Лукашенко.

Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в России и Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что страна «разберется сама» в случае ухода западных компаний, и никакое имущество им отдано не будет. Он приводил в пример американскую компанию McDonald’s на базе которой была открыта сеть ресторанов быстрого питания Mak.by.