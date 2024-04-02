Обзор иноСМИ: проигрыш НАТО России, война Израиля и Ирана

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NYT: теневая война Израиля и Ирана переросла в открытую

Как минимум три старших командира и четыре офицера, курировавшие операции Ирана на Ближнем Востоке, были убиты в результате авиаудара Израиля по зданию иранского консульства в Дамаске. Эта атака стала одной из самых смертоносных в многолетней теневой войне между Израилем и Ираном, включавшей убийства иранских военачальников и ученых-ядерщиков, пишет The New York Times.

Издание подчеркивает, что тайная война переросла в открытую, поскольку напряженность между странами усилилась из-за военной кампании Израиля в секторе Газа против ХАМАС - палестинского движения, поддерживаемого Ираном. В посольстве Ирана сообщили, что в атакованном здании располагался консульский отдел и резиденция посла. Среди погибших - 65-летний генерал Мохаммад Реза Захеди, курировавший тайные военные операции Ирана в Сирии и Ливане, а также два других генерала и четыре офицера спецназа Корпуса стражей исламской революции. Иранский эксперт Али Ваез заявил, что нападение на дипломатический объект будет «сродни нападению на Иран на его собственной территории».

США «напрямую» связались с Ираном после атаки Израиля

Представитель Совета национальной безопасности США

заявил Axios, что США не участвовали в израильском ударе по консульству Ирана в Сирии и не знали о готовящейся атаке заранее. Высокопоставленный представитель США заявил, что американские власти «напрямую сообщили об этом Ирану».

Как отмечает Axios, «редкий комментарий» Вашингтона демонстрирует, что администрация Байдена глубоко обеспокоена эскалацией в регионе и возможным возобновлением атак проиранских сил на силы США. Иран уже пообещал отомстить Израилю, сравнявшему с землей дипломатическое здание в Дамаске.

«Украина может не продержаться до июля»

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что воздушная кампания позволила бы России окружить ВСУ без наземной операции. По мнению Джонсона, Восточная Украина в этом случае окажется изолирована.

Эксперт добавил, что с помощью новых сверхмощных планирующих бомб ФАБ-3000 российская авиация смогла бы уничтожить критически важные мосты через Днепр. Это оставило бы группировку ВСУ на левом берегу Днепра без снабжения. По словам Джонсона, некоторые сообщения указывают, что Украина может не продержаться до июля.

«НАТО проигрывает России в Арктике»

Хотя НАТО организовала крупнейшие военные учения со времен холодной войны, альянс по-прежнему плохо подготовлен к военному потенциалу России в Арктике, пишет политолог Лиселотт Одгаард в своей статье для Foreign Policy. По ее словам, это становится очевидным, если посмотреть на возможности арктических государств, входящих в НАТО, «более пристально».

Недавнее вступление Финляндии и Швеции в НАТО было провозглашено «поворотным моментом» в сдерживании России на севере. Однако близость этих стран к северо-западу России означает, что их стратегический фокус в первую очередь нацелен на регион Балтийского моря, где Россия наращивает военную мощь. Ни у одной стран НАТО нет кораблей ледового класса, обладающих как зенитными, так и противолодочными возможностями. В то же время российские атомные подлодки, способные нанести удар по Северной Америке, могут пройти из Баренцева моря мимо Шпицбергена, а также подо льдом вдоль побережья восточной Гренландии, не будучи обнаруженными. Это оставляет большие пробелы в оборонной позиции НАТО, подчеркнула Одгаард.

СМИ рассказали о ключевом беспилотнике в зоне СВО

Россия усиливает свои возможности противовоздушной обороны - дрон, который был представлен российскими военными в июле 2023 года - «Джокер-10» - теперь модифицирован, сообщает WION. По версии телеканала, «Джокер-10» станет одним из ключевых вооружений в зоне СВО.

Ведущая WION рассказала, что модифицированный беспилотник способен выполнять миссии по противовоздушной обороне и сбивать украинские дроны в воздухе. Телеканал привел оценки, согласно которым использование одного «Джокер-10» против беспилотников противника обойдется дешевле, чем купить велосипед.