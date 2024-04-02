Стало известно о готовности Эрдогана к поражению его партии на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был готов к поражению его Партии справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах. Об этом в беседе с РИА Новости заявил тюрколог, доцент СПбГУ и ВШЭ Алексей Образцов.

Он также отметил, что у оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) и ранее были неплохие позиции.

«На самом деле Эрдогану пока не о чем беспокоиться. Он довольно квалифицированно решал проблемы после землетрясения 2023-го, однако тогда партия упрекала его в игнорировании проблем мигрантов», — сказал эксперт, добавив, что турецкий лидер взялся за это, но не успел почти ничего решить, от чего сложился такой результат.

Образцов подчеркнул, что РНП победила в основном в мегаполисах, где как раз много мигрантов. При этом сказались и экономические трудности, в числе которых инфляция, падение лиры. Это в первую очередь также больше ощущают жители крупных городов. Президент понимал это, поэтому признал результаты выборов.

При этом Образцов считает, что на дальнейшие расклады это не повлияет. По его мнению, сейчас Эрдоган направит все свои силы на решение экономических проблем. Кроме того, учитывая его умение работать с оппозицией, в случае успешно принятых мер действующей власти ничего угрожать не будет, резюмировал тюрколог.

Ранее турецкий экономист, профессор Сельва Демиралп завил, что тяжелый экономический кризис, который удалось отложить до президентских выборов в мае 2023 года, стал причиной поражения правящей коалиции на выборах в местные органы самоуправления в Турции.