В ООН отреагировали на атаки БПЛА в Татарстане

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выступает против атак на гражданских лиц и инфраструктуру. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру», — сказал представитель генсека.

2 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Елабугу и Нижнекамск. Повреждение получили завод и студенческое общежитие. Пострадали 12 студентов.

Место, которое атаковали беспилотники, находится примерно в 1300 километрах от границы с Украиной. Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечал, что у Киева есть дроны, которые способны преодолеть расстояние более 1000 километров.

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Как заявлял глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, Украина испытывает очевидные проблемы с боеприпасами, поставок со стороны Запада становится все меньше, поэтому она предпринимает усилия, чтобы максимально использовать дроны.