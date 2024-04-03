Трамп заявил, что Байдена не уважает никто в мире

Президента США Джо Байдена никто в мире не уважает, он может заниматься только распространением дезинформации и фальсификацией выборов. Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп.

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"Джо Байдена не уважают, Джо Байдена не боятся <...>. Единственное, в чем он хорош, это фальсификация выборов и дезинформация <...>. Под моим руководством Америку скоро снова будут уважать, как никогда раньше", - сказал Трамп, выступая во вторник перед сторонниками в штате Висконсин.

Экс-президент также отметил, что Байден не может ни связать два предложения, ни уйти со сцены после своих выступлений.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства.

Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.