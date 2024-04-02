Талибы* осудили удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Министерство иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан"* (запрещено в РФ), решительно осудило атаку израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).

"МИД Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) считает нападение сионистского режима (Израиля - прим. ТАСС) на консульский отдел посольства Исламской Республики Иран в Дамаске, столице Сирии, вопиющим нарушением дипломатических норм и попыткой спровоцировать усиление нестабильности в регионе, и осуждает его самым решительным образом", - написал в X (ранее Twitter) представитель МИД талибов Абдул Кахар Балхи. "Исламский эмират Афганистан призывает влиятельные страны мира и региона предотвратить преступления сионистского режима в Газе и за его пределами", - добавил Балхи.

По его словам, "продолжение преступлений сионистского режима превратилось в серьезную проблему для безопасности в мире и регионе" и поставило вопрос об эффективности международных институтов.