Опубликован снимок со спутника рухнувшего в американском Балтиморе моста

Компания «Роскосмос» показала, как выглядит со спутника рухнувший в американском Балтиморе мост. Он опубликовал соответствующий снимок в Telegram-канале.

Напомним, что 26 марта стало известно об обрушении в американском городе Балтиморе (штат Мэриленд) автомобильного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско. Это случилось после столкновения грузового судна с одной из опор огромного сооружения.

Инцидент произошел примерно в 01:30 по местному времени (08:30 по Москве). Столкнувшийся с опорной балкой контейнеровоз Dali шел под флагом Сингапура из Балтимора в крупнейший город Шри-Ланки Коломбо. Это судно длиной 300 метров и водоизмещением около 100 тысяч тонн.

Российская госкорпорация отметила, что в настоящее время порт перекрыт и навигация невозможна до тех пор, пока не будут убраны обломки и очищено дно.