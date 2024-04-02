Китай осудил атаку на иранское консульство в Сирии

Пекин считает неприемлемой атаку на иранское консульство в Сирии, в результате которой погибли семь человек. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай осуждает нападение на дипломатическое представительство Ирана в Сирии, - заявил он. - Нельзя попирать безопасность дипломатических учреждений, и необходимо уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии".

По словам Ван Вэньбиня, ситуация на Ближнем Востоке неспокойная, Китай выступает против любых действий, которые могли бы привести к ее обострению.