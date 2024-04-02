Польские фермеры снова заблокировали КПП на границе с Украиной

Польские фермеры устроили на границе новую блокаду для украинских грузовиков. Об осложнении движения перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) Угринов — Долгобычев сообщила в Telegram Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

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По информации польских пограничников, КПП был блокирован 2 апреля около 9 часов утра. Движение затруднено как на въезд в Украину, так и на выезд из нее.

«Пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться следующим образом: на выезд из Польши — по три грузовика в шесть часов и в сторону Польши по одному грузовику в сутки», — Андрей Демченко.

Перекрывать дороги и блокировать КПП на границе с Украиной начали польские дальнобойщики в ноябре 2023 года. Позднее к ним также присоединились фермеры, которые протестовали против ввоза в страну дешевой сельхозпродукции.

Ранее стало известно, что переговоры Киева и Варшавы по вопросу импорта зерна и транзита агропродукции из Украины через Польшу едва не закончились скандалом. Причиной этого, по словам замглавы министерства сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака, стала спекуляция на теме конфликта одним из представителей Киева.