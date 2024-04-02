ЕС побил десятилетний рекорд нелегальной иммиграции

В 2023 году в ЕС был побит рекорд нелегальной иммиграции: количество заявлений о предоставлении убежища не было таким высоким со времен миграционного кризиса 2016 года, пишет шведское издание Fria Tider. По данным Евростата, в 2023-м более миллиона человек впервые подали заявление о предоставлении убежища в одной из 27 стран Евросоюза.

Показатель по запросам убежища в 2023 году стал третьим по величине с момента начала сбора данных (2008 год) и рекордным за десятилетие.

В Швеции при этом было подано меньше заявлений, чем в 2022 году, а в целом результат 2023-го стал самым низким для страны с момента начала наблюдений. Самой популярной страной для запроса убежища осталась Германия.

Fria Tider отмечает, что в Швеции не снижаются масштабы семейной иммиграции: на начало 2024 года в стране было около 30 тысяч открытых дел о семейной иммиграции, большинство из них касается граждан Сирии, Афганистана и Эритреи. Речь идет о родственниках лиц, ранее приехавших в страну нелегально и получивших убежище.

Ранее в Нидерландах предупредили о депортации беженцев с ВНЖ Украины. До 1700 человек, имевших ВНЖ страны до 24 февраля 2022 года и бежавших в Нидерланды, могут быть депортированы в страну гражданства после 1 апреля.

Временная защита для граждан третьих стран, имеющих ВНЖ на Украине, в том числе для учившихся в стране студентов, закончилась 4 сентября 2023-го - на полгода раньше первоначального срока.