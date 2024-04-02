Стрельба произошла в одной из школ Финляндии

Сегодня утром в школе в городе Вантаа произошел инцидент со стрельбой. Об этом со ссылкой на полицию Финляндии пишет РИА Новости.

По данным полиции, сообщение о происшествии правоохранительные органы получили около 9:08 утра. ЧП произошло в школе Виертола в Вантаа.

По состоянию на 9.40 полиция находится на месте происшествия, ведется расследование.

При этом сотрудники правоохранительных органов попросили местных жителей не выходить из дома, сообщает Reuters.

«Случайным прохожим следует держаться подальше от этого района. Не нужно открывать дверь незнакомцам», - говорится в заявлении полиции.

Подозреваемый стрелок задержан.

Ранее произошла стрельба в Карловом университете в Праге. В результате погибли 14 человек, еще 25 получили ранения. Стрелявшим оказался 24-летний студент философского факультета Давид Козак, он покончил собой.