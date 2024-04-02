Турецкие власти расширили список требований для продления ВНЖ

От желающих продлить вид на жительство (ВНЖ) в Турции будут требовать дополнительный документ. Как сообщает пресс-служба турецкого Управления по делам миграции, с 15 апреля при подаче заявления нужно будет предоставить адрес национальной системы электронного оповещения (UETS).

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Иностранцы могут получить адрес UETS в отделениях почты. Для этого нужно обратиться к сотрудникам с паспортом и действующим ВНЖ, заполнить заявление и предоставить данные об электронной почте и номере телефона.

По данным турецких властей, за 2023 год Турцию покинули более 54 тысяч граждан России, обладавших видом на жительство. В целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, уменьшилось за год на 250 тысяч человек. При этом в начале 2023 года россияне были в лидерах среди иностранцев с ВНЖ в Турции, уступая лишь гражданам Туркмении.

Накануне генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявлял, что российским гражданам при поездках в Турцию следует учитывать меры властей по упорядочению миграции иностранцев. Еще в январе 2023 года там ужесточили проверки заявок на получение туристического ВНЖ, а с октября выросла минимальная стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ по владению ею.