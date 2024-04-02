Президент Киргизии подписал закон об иноагентах

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об иноагентах — закон о некоммерческих организациях (НКО), выполняющих функции иностранного представителя. Об этом глава республики сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В соответствии с законом, НКО будут вынуждены проходит регистрацию в министерстве юстиции и работать открыто. По словам президента, это поможет избавиться от бардака, который был в этой сфере, а также обезопасит деньги иностранных доноров, расходуемых представителями НКО на личные нужды.

«Я как Глава государства гарантирую, что никаких преследований не будет. Мы не ядерная страна. Мы пока не собираемся летать в космос. У нашего государства нет секретов, которые нужно скрывать от вас и ваших доноров. У нас всю информацию можно найти в открытых источниках», — заявил Жапаров, отвечая тем, кто называет принятый закон репрессивным.

Парламент Киргизии принял закон о контроле за НКО 14 марта. Тогда отмечалось, что закон будет уделять особое внимание финансированию организаций, являющихся представительствами иностранных НКО или финансируемых из бюджетов третьих стран. Кроме того, закон вводит такие термины как «иностранная некоммерческая организация» и «некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного представителя».