В Польше уменьшилось число еврооптимистов

Число жителей Польши, которые положительно рассматривают участие страны в Евросоюзе, уменьшилось за последние три года, несмотря на усилия новых властей по разблокированию предназначенных для Варшавы средств из фондов сообщества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

Согласно нему, более чем на 10 п.п. уменьшилось число поляков, которые полагают, что участие в ЕС приносит больше позитивных аспектов, чем негативных - если в аналогичном опросе в ноябре 2020 года таких респондентов было 64,4%, то сейчас доля еврооптимистов составила 53,5%. 24,7% опрошенных считают, что недостатки от пребывания в сообществе уравновешивают имеющиеся от этого преимущества. Число польских евроскептиков за последние три года практически не претерпело изменений: в ноябре 2020 года оно составляло 17,1%, в марте 2024 года - 16,7%.

Исследование проводилось 8-9 марта по телефону. В нем принял участие 1 071 житель Польши.