В Минске рассчитывают на дальнейшее укрепление Союзного государства

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова поздравила председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина с Днем единения народов Белоруссии и России, выразив уверенность в дальнейшем укреплении Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента в Telegram-канале.

"Этот праздник - символ нашего духовного родства, неразрывной близости судеб, искренней дружбы и взаимной поддержки, укрепления всестороннего стратегического партнерства. Он напоминает нам об общих достижениях и свершениях наших предков, их неизменной солидарности в самые трудные времена", - цитирует пресс-служба спикера Совета Республики.

Кочанова выразила уверенность в том, что "накопленный опыт и согласованные действия парламентариев Беларуси и России будут способствовать дальнейшему становлению и укреплению Союзного государства".

Глава верхней палаты парламента Белоруссии направила также поздравления госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, чрезвычайному и полномочному послу РФ в Минске Борису Грызлову, ответственному секретарю Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ Сергею Стрельченко.