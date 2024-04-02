В Чехии признали неготовность к кризисам и ЧС

Чехия недостаточно подготовлена к кризисам и чрезвычайным ситуациям. Со ссылкой на отчет Высшего контрольного управления республики за 2023 год об этом сообщило информационное агентство CTK.

"Ряд проведенных нами проверок, и не только в прошлом году, продемонстрировал, что мы наблюдали лишь формальные шаги [по улучшению ситуации] без существенных результатов", - говорится в документе.

Ответственные государственные структуры, согласно ведомству, недооценили многие события, такие как, например, пандемия ковида, и не извлекли из них необходимые уроки. Реакция в некоторых случаях была формальной и не принесла результатов. Не исключено повторение подобных ошибок в дальнейшем, что может создать угрозу для здоровья населения республики и привести к значительному материальному ущербу.

Высшее контрольное управление установило, в частности, что министерство обороны недостаточно эффективно использовало средства на обеспечение обороноспособности страны, несмотря на то что государство увеличило его бюджет. Военное ведомство в последнее время заключает контракты на закупку вооружения без объявления тендеров, что ведет к возникновению риска повышенных расходов на их реализацию, отметило агентство.