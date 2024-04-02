СМИ сообщили о массовом отъезде жителей Харькова

Блогер Юрий Подоляка заявил, что жители Харькова начали массово покидать город, несмотря на заявления властей, что эвакуация пока не нужна. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опубликованное блогером видео.

На записи видно, что из-за потока людей на выезде из города образовалась пробка. Как отмечает «РГ», люди уезжают на фоне регулярных перебоев с электричеством и из опасений по поводу боевых действий.

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Точное количество уехавших жителей Харькова неизвестно. Подоляка заявил, что процесс «пока только набирает обороты».

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что почти вся критическая энергоинфраструктура города разрушена - разрушены все трансформаторные подстанции и повреждена ТЭЦ.

По оценке Терехова, на восстановление города потребуется десять миллиардов долларов. Мэр подчеркнул, что бюджет ни одного города мира не может выдержать такой нагрузки, поэтому Харьков привлекает международных партнеров.

При этом Терехов заявлял, что пока ни власти города, ни военные не видят поводов для эвакуации из Харькова.