Пока вы спали: призыв в США к выходу из НАТО и новые санкции против России

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В США призвали к выходу из НАТО

Америке необходимо покинуть НАТО, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление члена Палаты представителей США от Республиканской партии Томаса Масси.

«Гавайи не попадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем из-под действия соглашения остальные 49 штатов», — заявил американский законодатель.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя американского Госдепартамента сообщил, что штат Гавайи, на территории которого находится крупнейшая база Тихоокеанского флота Соединенных Штатов Перл-Харбор, не подпадает под статью Североатлантического альянса о коллективной обороне. Это означает, что в случае нападения на этот штат данная статья не будет задействована.

Южная Корея объявила о новых санкциях против РФ

Южнокорейские власти ввели санкции против двух физических и двух юридических лиц России, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на МИД Южной Кореи.

Речь идет о руководителях компаний Intellekt Сергея Козлова и Sodeistvie Александра Панфилова. Также под ограничения попали два судна из-за якобы сотрудничества с Северной Кореей - Lady R и Angara.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что санкции против судов введены за якобы причастность к перевозке «военных предметов между РФ и Северной Кореей», что нарушает санкции Совбеза ООН против Пхеньяна. Что касается физических лиц, то они якобы искали финансирование «для ядерной и ракетной программ» КНДР.

В России анонсировали новые решения в безопасности на концертах

В России продолжается работа по усилению безопасности концертов, театральных постановок и других мест массового пребывания людей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко.

«Я согласна с генеральным прокурором России [Игорем Красновым], что все паспорта безопасности [объекта], которые, согласно распоряжению Национального антитеррористического комитета, должны были появиться в каждом учреждении, надо время от времени пересматривать, обновлять, и главное, они должны соотноситься с угрозами», — сказала она.

Как считает парламентарий, в каждом российском муниципалитете должны быть созданы антитеррористические штабы.

Президент Венесуэлы назвал Россию примером для подражания, говоря о санкциях

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Россию примером для подражания, сообщает runews24.

По его словам, РФ, в отношении которой действует самое большое количество санкций, находится на пятом месте среди мировых экономик.

По словам венесуэльского лидера, речь идет о движении российской экономики вперед.

СБ ООН проведет заседание после удара Израиля по консульству Ирана

По запросу России назначено заседание Совбеза ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя постпреда РФ при международной организации Дмитрия Полянского.

По его словам, оно состоится 2 апреля в 22.00 мск.

Отмечается, что в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию обратились иранцы.