Из музея Вооруженных сил Казахстана убрали восковую фигуру Назарбаева

В Астане в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил Казахстана убрали восковую фигуру первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщило информационное агентство Tengrinews.

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Причины такого решения официально не назвали. Журналисты пояснили, что фигуру установили шесть лет назад. Восковой экс-президент сидел за столом в одном из залов музея. Теперь на его месте расположена восковая фигура советского и казахстанского военачальника, первого министра обороны Казахстана, Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова.

В музее отметили, что фигуру Назарбаева поместили на хранение в фонде.