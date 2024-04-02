Мадуро назвал Россию примером для подражания

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро назвал России примером для подражания. Он отметил, что РФ, в отношении которой действует самое большое количество санкций, находится на пятом месте среди мировых экономик.

Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину до конца марта 2025-го подготовить меры для вхождения России в четверку крупнейших экономик мира, следует из списка поручений, опубликованных накануне на сайте Кремля.

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Мадуро назвал РФ примером для подражания. По словам венесуэльского президента, речь о движении вперед.

«Я повторю - с лицензией или без, с санкциями или без, мы продолжим свой рост, процветание и улучшение», - заявил Мадуро в эфире своей телепередачи «С Мадуро +».

Ранее Путин восхитил многие страны своим вызовом НАТО и вызвал беспокойство Запада.