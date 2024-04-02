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Южная Корея объявила о новых санкциях против РФ

Сеул ввел санкции против двух физических и двух юридических лиц России, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на МИД Южной Кореи.

Южная Корея объявила о новых санкциях против РФ
© РИА Новости

Также под ограничения попали два судна из-за якобы сотрудничества с Северной Кореей. Ограничения затронут суда Lady R и Angara, компании Intellekt и Sodeistvie. Санкции вводятся против главы компании Intellekt Сергея Козлова и главы Sodeistvie Александра Панфилова.

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Внешнеполитическое ведомство отмечает, что санкции против судов введены за якобы причастность к перевозке «военных предметов между РФ и Северной Кореей», что нарушает санкции Совбеза ООН против Пхеньяна.

Против двух организаций и двух физических лиц из РФ ограничительные меры введены за поиск «финансирования для ядерной и ракетной программ» КНДР.

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