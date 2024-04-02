На венгерской конференции Байдена объявили персоной нон грата
Венгерский центр основных прав, который организует конференцию консервативных политических действий (CPAC), объявил главу США Джо Байдена персоной нон грата. Соответствующий пост размещен на странице организаторов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
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Они разместили фотографию американского лидера, подписав ее: «Персона нон грата». В публикации указывается, что главное требование к гостям — не заблудиться на сцене.
«Джо [Байден] не был готов выполнить минимальные условия», — сыронизировали организаторы.
Конференция пройдет в Будапеште в апреле.
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