Польша потребовала объяснений от Израиля из-за гибели поляка в Газе

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский потребовал от своего израильского коллеги Исраэля Каца разъяснений в связи с ударом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа, повлекшим гибель семи сотрудников организации World Central Kitchen, в том числе одного гражданина Польши. Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский по итогам телефонного разговора двух министров.

"Польский министр иностранных дел выразил свое возмущение и потрясение тем, что произошло в [секторе] Газа. Он заявил, что то, что произошло, невозможно оправдать, и обратился к израильским властям за разъяснениями этой ситуации", - отметил представитель польского внешнеполитического ведомства на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

В свою очередь Кац передал соболезнования семье погибшего польского волонтера. Сикорский также уведомил Каца о расследовании, которое начала польская прокуратура в связи с инцидентом, обратив внимание израильского коллеги на то, что "оно будет вестись в уголовной категории".

Ранее польский МИД выступил с осуждением удара израильских ВВС по автомобилю World Central Kitchen.

Как сообщил мэр польского города Пшемысль Войчех Бакун, погибшего поляка в результате израильского налета звали Дамиан Соболь, он был волонтером World Central Kitchen.

2 апреля организация World Central Kitchen, занимающаяся предоставлением бесплатного питания пострадавшим от различных стихийных бедствий, получила сообщения о гибели своих сотрудников в результате удара по их автомобилю в тот момент, когда они находились к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа. Среди семи убитых четыре иностранца (граждане Австралии, Великобритании, Ирландии и Польши).

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале проверки по факту "инцидента, который привел к трагической гибели людей". Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари выразил соболезнования руководству WCK и стран, граждане которых погибли. Он заявил, что ЦАХАЛ стремится установить все обстоятельства произошедшего и поделится выводами, к которым придет.