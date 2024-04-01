В Германии предложили брать на работу украинцев без знания языка

Немецкие работодатели должны принимать на работу украинских беженцев без знания местного языка. Об этом заявил глава ассоциации городов и коммун ФРГ Андре Бергхеггер в интервью медиагруппе Funke.

— Мы все еще слишком забюрократизированы и негибки, когда речь идет об интеграции на рынке труда. Должна быть возможность устроиться на работу без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов, — отметил он, отвечая на вопрос журналиста в эфире.

На сегодняшний день украинцы могут бесплатно проходить такие курсы и получать при этом пособие на жизнь. Бергхеггер в свою очередь предлагает ввести те же интеграционные меры, но с одновременным трудоустройством.

В прошлом году украинские беженцы в большом количестве начали покидать территорию Польши, возвращаясь на родину или в Германию. При этом многие страны отказываются принимать беженцев. Польша вошла в пятерку государств, где зафиксировано снижение количества людей, находящихся под временной защитой ЕС.

Беженцы с Украины выбрасывали в мусорный бак нетронутые продукты питания, которые они получили в сети общепита Geraer Tafel в городе Гера в ФРГ, сообщило ранее издание Focus, ссылаясь на местных жителей и администрацию заведения.