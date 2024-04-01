Израиль будет блокировать враждебные СМИ

Парламент Израиля утвердил закон, позволяющий закрывать СМИ, которые будут считаться правительством враждебными, сообщает Kan. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал принять активные меры, чтобы прекратить вещание в стране катарского телеканала Al Jazeera.

Террористический канал Al Jazeera больше не будет вещать из Израиля. Я намерен немедленно предпринять шаги в соответствии с новым законом, чтобы остановить деятельность канала, — заявил Нетаньяху.

По данным Kan, за принятие закона проголосовал 71 депутат, против — 10 парламентариев. Уточняется, что для блокировки потребуется решение министра связи Израиля, а также согласие премьера. Основанием для прекращения вещания станет экспертная оценка профильных ведомств о том, что работа СМИ наносит вред безопасности государства. Кроме того, инициатива узаконивает закрытие офисов СМИ и блокировку их сайтов, а также конфискацию оборудования.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху временно сложил с себя полномочия премьера в связи с операцией по удалению грыжи. По данным портала Ynet, хирургическое вмешательство прошло успешно, на восстановление потребуется несколько дней.