В ООН прокомментировали удар Израиля по Дамаску

ООН крайне обеспокоена ударом Израиля по иранскому посольству в Дамаске. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Он отметил, что ООН «обеспокоена этими сообщениями», но «подождет немного больше информации», чтобы выразить свое мнение и «проследить за развитие событий, если это окажется правдой».

При этом, по словам Дюжаррика, организация «осуждает нападения извне на любую страну или нарушение суверенитета».

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли три ракетных удара по району расположения иранского посольства в Дамаске. Рядом с ним находятся дома, где живут военные советники из Корпуса стражей исламской революции. По предварительным данным, в результате удара погибло по меньшей мере шесть человек, в том числе генерал Мохаммад Реза Захеди из командного состава сил спецназначения «Аль-Кудс» КСИР.