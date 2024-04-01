Лукашенко подписал закон об обращении с животными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об ответственном обращении с животными. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Отмечается, что документ "направлен на защиту животных от жестокого обращения, а также на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с животными". В частности, законом предусматривается закрепление повышенных требований к содержанию опасных собак, при этом владельцы таких собак будут обязаны пройти специальные курсы и получить удостоверение. Запрещается посещение с животными-компаньонами (животное, которое разрешено к содержанию в домашних условиях, прим ТАСС), кроме собак-поводырей, продовольственных магазинов, организаций здравоохранения и образования, объектов культурной инфраструктуры, физкультурно-спортивных сооружений. Также ограничиваются продажи животных несовершеннолетним лицам, предусматривается обязанность питомников чипировать реализуемый приплод (собак, кошек), при этом для владельцев животных-компаньонов устанавливается право чипирования питомцев.

Также устанавливается механизм временного ограничения права собственности на животное и его изъятия за нарушение владельцем условий обращения с животным, повлекшее причинение вреда здоровью граждан, животных или имуществу. В законе определены требования по созданию и деятельности пунктов временного содержания, приютов и гостиниц для животных. В частности, запрещено размещение таких объектов в жилых домах.

Ранее Лукашенко обращал внимание на вопиющие факты издевательств над животными и потребовал реагировать на подобные вещи. Основные положения закона вступают в силу с 1 января 2025 года.